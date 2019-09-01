1 сент. 2019 г., 19:07
Journalist ID: 2177
News Code: 83461198
0 Persons

Иран победил чемпионат Азии по мини-футболу среди школьников

Иран победил чемпионат Азии по мини-футболу среди школьников

Тегеран, 1 сентября. ИРНА — Сборная Ирана стала победителем Чемпионата Азии по мини-футболу среди школьников, который проходит в Таиланде.

В финальном матче иранские футболисты одержали победу над таиландом со счетом 5:2 и заняли первое место на чемпионате Азии по мини-футболу.
Чемпионат Азии по мини-футболу среди школьников прошел с 24-го августа по 1-е сентября в Таиланде.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409

Your Comment

You are replying to: .
1 + 1 =