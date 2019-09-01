Иран победил чемпионат Азии по мини-футболу среди школьников

В финальном матче иранские футболисты одержали победу над таиландом со счетом 5:2 и заняли первое место на чемпионате Азии по мини-футболу.

Чемпионат Азии по мини-футболу среди школьников прошел с 24-го августа по 1-е сентября в Таиланде.

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