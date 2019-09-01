МИД России: Зариф обсудит с Лавровым ситуацию в Персидском Заливе, Сирии и вокруг СВПД

"2 сентября в Москве состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с его иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Планируется обсуждение широкого круга вопросов российско-иранского сотрудничества, включая торгово-экономическую кооперацию, в том числе в области энергетики и транспорта с акцентом на ход реализации соответствующих двусторонних проектов, а также вопросы культурно-гуманитарного и иного взаимодействия", говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства по поводу визита иранского министра иностранных дел в Россию.

"Особое внимание стороны имеют в виду уделить международным темам, в том числе ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива, Йемене и Афганистане", отмечается в документе.

Российско-иранские связи основываются на добрых традициях добрососедства и взаимоуважения, близости или совпадении взглядов на многие региональные и общемировые процессы. Ключевой вклад в стимулирование взаимовыгодного сотрудничества вносит интенсивный диалог на высшем уровне. В 2019 г. президенты России и Ирана встречались два раза. Активно осуществляются контакты по линии глав внешнеполитических ведомств, представителей парламентов и многих других ведомств и организаций.

Торгово-экономическое взаимодействие в текущем году демонстрирует положительную динамику. В январе-июне 2019 г. объем российско-иранского товарооборота составил 1,2 млрд долларов США, что превысило показатели аналогичного периода 2018 г. на 17,3 %. Ключевым механизмом содействия интенсификации двусторонних деловых связей служит Постоянная Российско-Иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, очередное 15-ое заседание которой было успешно проведено 16-18 июня текущего года в Иране.

Важную роль в двусторонних отношениях играет наращивание межрегиональных связей с учетом обоюдного интереса к развитию взаимовыгодных деловых контактов и задействованию инвестиционных возможностей.

Активно развиваются культурно-гуманитарные контакты, ведущие к сближению народов России и Ирана, взаимному ознакомлению с богатой культурой и историей наших стран. На осень запланировано проведение Дней российской культуры в Иране, в рамках которых предусмотрен ряд мероприятий, в том числе организация в иранской столице выставки отечественного прикладного искусства.

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