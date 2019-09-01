1 сент. 2019 г., 18:13
Journalist ID: 2177
News Code: 83461134
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Рухани поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

Рухани поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

Тегеран, 1 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани поздравил коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиёева с национальным праздником республики – Днем независимости.

"С большой радостью посылаю вашему превосходительству и узбекскому народу свои поздравления по случаю празднования 28-й годовщины независимости Киргизии", говорится в телеграмме.

Рухани высоко оценил динамичное и всестороннее развитие отношений между Ираном и Узбекистаном в области культуры, политики и экономики.

Как сообщила пресс-служба иранского президента, в телеграмме Рухани высоко оценил всесторонний характер ирано-узбекских отношений, выразив надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

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