Рухани поздравил президента Узбекистана с Днем независимости

"С большой радостью посылаю вашему превосходительству и узбекскому народу свои поздравления по случаю празднования 28-й годовщины независимости Киргизии", говорится в телеграмме.
Рухани высоко оценил динамичное и всестороннее развитие отношений между Ираном и Узбекистаном в области культуры, политики и экономики.
Как сообщила пресс-служба иранского президента, в телеграмме Рухани высоко оценил всесторонний характер ирано-узбекских отношений, выразив надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.
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