1 сент. 2019 г., 18:03
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News Code: 83461117
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Глава минэнерго Ирана отправится в Москву на переговоров с Новаком

Глава минэнерго Ирана отправится в Москву на переговоров с Новаком

Тегеран, 1 сентября. ИРНА — Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан в воскресенье вечером с рабочим визитом посетит москву, где встретится с российским коллегой сопредседателем российско-иранской межправкомиссии Александром Новаком. Об этом сообщает пресс-служба миниэнерого Ирана.

"Планируется обсуждение широкого круга вопросов российско-иранского сотрудничества, включая торгово-экономическую кооперацию, в том числе в области энергетики и транспорта с акцентом на ход реализации соответствующих двусторонних проектов", говорится в сообщении минэнерго.

 Как отмечается в сообщении, стороны также обсудят договоренности, достигнутые в ходе15-го заседания постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в 16-18 июня в Иране.

В Иране с 16 по 18 июня прошло 15-е заседание постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По итогам переговоров между Ираном и Россией были подписаны 12 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, здравоохранения, туризма и транспорта.

Торгово-экономическое взаимодействие в текущем году демонстрирует положительную динамику. В январе-июне 2019 г. объем российско-иранского товарооборота составил 1,2 млрд долларов США, что превысило показатели аналогичного периода 2018 г. на 17,3 %. 

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