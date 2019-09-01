Зариф: Иран может отказаться от третьего шага по СВПД

"Переговоры Ирана с европейцами продолжаются. В то же время мы внесли предложения относительно третьего шага по (сокращению) ядерных обязательств. Мы находимся на заключительной стадии принятия решения", сказал Зариф по итогам заседания с членами комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана.

"Если Европа не до четверга (5 сентября) не примет необходимые шаги, то согласно принятому решению от 7 мая Иран направит им послание о начале реализации третьего шаг по сокращению своих обязательств по СВПД", отметил Зариф.

Иранский глава МИД также указал на предстоящий визит замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Париж, заявив, что он обсудит с французскими властями предложения, направленные на поддержание ядерной сделки.

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