1 сент. 2019 г., 17:29
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News Code: 83461088
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Зариф: Иран может отказаться от третьего шага по СВПД

Зариф: Иран может отказаться от третьего шага по СВПД

Тегеран, 1 сентября. ИРНА — Если европейская сторона выполняет свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Иран может отказаться от принятия третьего шага по сокращению своих обязательств по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.-

"Переговоры Ирана с европейцами продолжаются. В то же время мы внесли предложения относительно третьего шага по (сокращению) ядерных обязательств. Мы находимся на заключительной стадии принятия решения", сказал Зариф по итогам заседания с членами комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана.

"Если Европа не до четверга (5 сентября) не примет необходимые шаги, то согласно принятому решению от 7 мая Иран направит им послание о начале реализации третьего шаг по сокращению своих обязательств по СВПД", отметил Зариф.

Иранский глава МИД также указал на предстоящий визит замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Париж, заявив, что он обсудит с французскими властями предложения, направленные на поддержание ядерной сделки.

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