Зариф посетит Россию, где обсудит СВПД

28 августа официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Сообщила, что в ходе переговоров, которые состоятся 2 сентября стороны обсудят ситуацию в Персидском заливе и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Второго сентября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана. Планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, также обмен мнениями по региональной международной повестке дня, включая СВПД, ситуацию в зоне Персидского залива, а также другие актуальные темы", заявила Захарова на брифинге.

В воскресенье в МИД России сообщили, что в ходе переговоров глав МИД Ирана и России планируется обсуждение широкого круга вопросов российско-иранского сотрудничества, включая торгово-экономическую кооперацию, в том числе в области энергетики и транспорта с акцентом на ход реализации соответствующих двусторонних проектов, а также вопросы культурно-гуманитарного и иного взаимодействия.

"Особое внимание стороны имеют в виду уделить международным темам, в том числе ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийскому урегулированию, обстановке в зоне Персидского залива, Йемене и Афганистане", говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства по поводу визита иранского министра иностранных дел в Россию.

Кроме того, главу иранского МИД в ходе поездки сопровождает торгво-экономическая делегация во главе с министром энергетики Ирана Резой Ардаканиана. В ходе визита в РФ Ардаканиан планирует встретиться с российским коллегой сопредседателем российско-иранской межправкомиссии Александром Новаком. Планируется обсуждение договоренностей, достигнутых в ходе15-го заседания постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в 16-18 июня в Иране.

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