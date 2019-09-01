Активное присутствие Ирана на МАКС-2019

Министерство обороны Ирана в этом году представило на открывшемся Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 новый беспилотник собственного производства.

Иранский беспилотник Мобин

Это беспилотный летательный аппарат (БПЛА) иранского производства "Мобин" длиной 3 метра и весом 670 килограммов. Масса полезной нагрузки — до 120 килограммов, максимальная высота – 45 тыс. фут, время полета — 45 минут, максимальная скорость — 900 км/час.

Взлетной массой до 120 килограммов. Масса полезной нагрузки — до 40 килограммов, дальность полета - 400 километров, максимальная высота - 4000 метров, время полета — четыре часа, а разворачивания — до 30 минут.

Предприятия авиационной промышленности Исламской Республики Иран демонстрируют на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 продукцию и услуги исключительно гражданского назначения, заявил Давуд Наджафи, начальник по торговле и международным делам Иранской организации авиационной промышленности.

Также в экспозиции Исламской Республики Иран представлены услуги организаций, специализирующихся на техническом обслуживании и ремонте гражданских воздушных судов, их агрегатов и систем. «Мы самостоятельно удовлетворяем потребности своей гражданской авиации во всех видах работ, включая техническое обслуживание и ремонт. Для этого мы освоили современные технологии производства авиационных компонентов и запчастей», – подчеркнул Давуд Наджафи.

Ранее замглавы минобороны Ирана и руководитель организации авиакосмической промышленности страны Абдолкарим Банитарафи сообщил, что Иран на МАКС-2019 представит ряд беспилотников и вертолетов собственного производства. Кроме того, он не исключил возможности продажи иранских беспилотников за границу.



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