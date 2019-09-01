30 тыс. квадратных метров ковров ручной работы экспортированы из Южного Хорасана

Глава объединения ковров ручной работы провинции Южный Хорасан Мохаммад Хоссей Камяби в воскресенье заявил, что ковры больше всего экспортированы в Германию, ОАЭ, США, Италию, Ливан и европейские страны.

По его словам, 55 тыс. квадратных метров ковров ручной работы со стоимостью более 11 млн. долларов экспортированы за первые 4 месяцев года.



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