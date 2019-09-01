Иран попал в пятерку лучших азиатских стран в области биотехнологии

"Иран занимает второе место в производстве биологического препарата, и мы уже произвели 22 препарата в этой области", отметил Ганеи, выступая на церемонии открытия 3-й международной конференции биотехнологии в Иране.

Он также сообщил о производстве вакцин для домашнего скота, птиц и водных животных.

По его словам, более 100 иностранных статей приняли участие в 3-й конференции биотехнологии, которая 1-3 сентября проходит в Тегеране.



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