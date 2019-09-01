1 сент. 2019 г., 15:26
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Иран попал в пятерку лучших азиатских стран в области биотехнологии

Иран попал в пятерку лучших азиатских стран в области биотехнологии

Тегеран, 1 сентября, ИРНА – Иран попал в пятерку лучших азиатских стран в области биотехнологии. Об этом в воскресенье заявил секретарь центра по развитию биотехнологии Ирана Мустафа Генеи.

"Иран занимает второе место в производстве биологического препарата, и мы уже произвели 22 препарата в этой области", отметил Ганеи, выступая на церемонии открытия 3-й международной конференции биотехнологии в Иране.
Он также сообщил о производстве вакцин для домашнего скота, птиц и водных животных.
По его словам, более 100 иностранных статей приняли участие в 3-й конференции биотехнологии, которая 1-3 сентября проходит в Тегеране.


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