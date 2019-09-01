1 сент. 2019 г., 15:02
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News Code: 83460850
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Иранский "Хищник" получил главную премию кинофестиваля Odense на Дании

Иранский "Хищник" получил главную премию кинофестиваля Odense на Дании

Тегеран, 1 сентября, ИРНА – Иранский короткометражный фильм "Хищник" мохаммада Карта завоевал главную премию международного кинофестиваля Odense в Дании.

Международный кинофестиваль Odense является первым датским кинофестивалем, принятым в качестве квалификационного на премию «Оскар» в категории короткометражных фильмов.
19-й международный кинофестиваль Odense 25-31 августа пройдет в Оденсе.
Другой иранский фильм "Магрален" режиссера Марьяма Зареи также был номинирован за лучший короткометражный фильм, но ему не удалось получить премию.


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