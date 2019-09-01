Иранский "Хищник" получил главную премию кинофестиваля Odense на Дании

Международный кинофестиваль Odense является первым датским кинофестивалем, принятым в качестве квалификационного на премию «Оскар» в категории короткометражных фильмов.

19-й международный кинофестиваль Odense 25-31 августа пройдет в Оденсе.

Другой иранский фильм "Магрален" режиссера Марьяма Зареи также был номинирован за лучший короткометражный фильм, но ему не удалось получить премию.



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