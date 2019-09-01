Иранка стала арбитром финала чемпионата мира по мини-футболу среди мужчин 2019

При этом Наземи вошла в бригаду арбитров в качестве третьего ассистента и обслужит финальный матч чемпионата мира по мини-футболу среди мужчин 2019.

Это впервые в истории иранская женщина-судья судит финал на таком уровне.

Геларе Наземи получила известность после блестящих обслуживаний на международных турнирах по мини-футболу и в итоге была выбрана официальными лицами чемпионата мира по мини-футболу арбитром в финале матча между аргентинской командой Бока Хуниорс и бразилской Магнус.

Наряду с Назенми еще другая женщина-судья из России судит на этом турнире.

Ранее Наземи была номинирована на звание лучшей женщины-судьи мира 2018 года.

Она также обслужила матч финала юношеских олимпийских игр по мини-футболу среди женщин между сборными Португалии и Японии в 2018 году.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472