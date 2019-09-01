1 сент. 2019 г., 12:13
Journalist ID: 2390
News Code: 83460457
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Замглавы МИД Ирана посетит Францию

Замглавы МИД Ирана посетит Францию

Тегеран, 1 сентября, ИРНА – Глава администрации президента ИРИ Махмуд Ваези в воскресенье сообщил о визите политико-экономической делегации Ирана во главе с заместителем главы МИД Ирана Аббаса Аракчи во Францию.

Вскоре после важных поездок иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа во Францию и телефонных разговоров президентов двух стран в последние дни, Аракчи в понедельник посетит Париж.
Визит иранского дипломата во Францию состоится в то время, когда Зариф в интервью немецкой газете заявил о начале третьего шага по сокращению Ираном обязательств по СВПД с 6 сентября.
"Если мы придем к соглашению с Европой, и европейская сторона начнет его выполнение, тогда мы не будем начинать третий шаг", заявил иранский министр.
Франция в эти дни активно поддерживает политические инициативы в целях сокращения напряженности между Ираном и США и сохранения ядерной сделки.
"Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) нам значим, только тогда мы сможем извлечь из него пользу", заявил Ваези.
Он подчеркнул, что европейские государства стремятся в политической сфере, но они не выполнили свои обязательства в экономической области.
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