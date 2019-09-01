1 сент. 2019 г., 11:43
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News Code: 83460381
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На Каспии начались военные учения ВМС Ирана

На Каспии начались военные учения ВМС Ирана

Тегеран, 1 сентября, ИРНА – Военные учения "Устойчивая безопасность-98" ВМС Ирана в воскресенье начались на Каспийском море.

Как сообщает пресс-служба иранской армии, военно-морские силы Ирана проводят военные учения в целях укрепления военной способности на море. В них участвуют подразделения флотилии и силы ВМС.
Во время четырехдневных учений будут отрабатываться навыки поражения наземных, морских и воздушных объектов условного противника при ведении многосферной операции. Среди задач, в том числе поражение морских целей с практическим нанесением авиационных ударов.
Командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади в субботу заявил: "Военные учения "Устойчивая безопасность и авторитет на Каспии" в целях обеспечения и сохранения мировой безопасности на 4 дня пройдут на Каспийском море".

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