На Каспии начались военные учения ВМС Ирана

Как сообщает пресс-служба иранской армии, военно-морские силы Ирана проводят военные учения в целях укрепления военной способности на море. В них участвуют подразделения флотилии и силы ВМС.

Во время четырехдневных учений будут отрабатываться навыки поражения наземных, морских и воздушных объектов условного противника при ведении многосферной операции. Среди задач, в том числе поражение морских целей с практическим нанесением авиационных ударов.

Командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади в субботу заявил: "Военные учения "Устойчивая безопасность и авторитет на Каспии" в целях обеспечения и сохранения мировой безопасности на 4 дня пройдут на Каспийском море".

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392