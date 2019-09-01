Сборная Ирана по шахматам вошла в топ-20 лучших в мире

По новому рейтингу сборная Ирана с 2566 вместе с Аргентиной находится в 20-й позиции в мире и 3-й в Азии.
Сборные Китая и Индии соответственно занимают первую и вторую позиции.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9472
Тегеран, 1 сентября, ИРНА - Международная шахматная федерация опубликовала новый рейтинг сбор по шахматам, в котором Иран поднялся на 3 позиции и впервые вошел в топ-20 лучших в мире.
По новому рейтингу сборная Ирана с 2566 вместе с Аргентиной находится в 20-й позиции в мире и 3-й в Азии.
Сборные Китая и Индии соответственно занимают первую и вторую позиции.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9472
Тегеран, 1 сентября, ИРНА - Геларе Наземи из Ирана выбрана арбитром финальной встречи по мини-футбол…
Тегеран, 1 сентября, ИРНА – Глава администрации президента ИРИ Махмуд Ваези в воскресенье сообщил…
Тегеран, 1 сентября, ИРНА – Военные учения "Устойчивая безопасность-98" ВМС Ирана в воскресенье…
Тегеран, 1 сентября, ИРНА - Международная шахматная федерация опубликовала новый рейтинг сбор…
Илам, 1 сентября, ИРНА – по данным организации промышленности, рудников и торговли иранского…
31 августа в Иране отмечен Национальным днем спасения азиатского гепарда. В 2007 году по инициативе…
Международный чемпионат по теннису среди юниоров до 18 лет с участием Ирана, Турции, Австрии,…
Ереван, 1 сентября, ИРНА - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выразив надежду на участие…
Тегеран, 1 сентября, ИРНА - Сборная Ирана по баскетболу на колясках выиграла четырехсторонний…
Соревнования по легкой атлетике среди женщин в рамках всеиранской олимпиады "Лучшие таланты"…
Your Comment