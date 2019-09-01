1 сент. 2019 г., 11:20
Journalist ID: 2388
News Code: 83460322
0 Persons

Сборная Ирана по шахматам вошла в топ-20 лучших в мире

Сборная Ирана по шахматам вошла в топ-20 лучших в мире

Тегеран, 1 сентября, ИРНА - Международная шахматная федерация опубликовала новый рейтинг сбор по шахматам, в котором Иран поднялся на 3 позиции и впервые вошел в топ-20 лучших в мире.

По новому рейтингу сборная Ирана с 2566 вместе с Аргентиной находится в 20-й позиции в мире и 3-й в Азии.

Сборные Китая и Индии соответственно занимают первую и вторую позиции.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472

Your Comment

You are replying to: .
4 + 0 =