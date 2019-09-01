508 млн. долларов товаров было поставлено из иранского Мехрана в Ирак

Основными товарами экспорта в этот период были строительные материалы, металлопродукция, сельскохозяйственные продукты, пластмасса, автозапчасти, нефтехимия.

Как данные показывают, в этом году экспорт товаров вырос на 38% по объему и 19% по стоимости.

Пограничный город Мехран в провинции Илам, примерно в 2 километрах от Багдада, является ближайшим пограничным городом к столице Ираку, который стал центром экспортной деятельности и перевозок в соседние страны.

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