1 сент. 2019 г., 11:18
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News Code: 83460314
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508 млн. долларов товаров было поставлено из иранского Мехрана в Ирак

508 млн. долларов товаров было поставлено из иранского Мехрана в Ирак

Илам, 1 сентября, ИРНА – по данным организации промышленности, рудников и торговли иранского Илама с января этого года до конца августа из таможенно-логистического терминала Мехран в Ирак было экспортировано товаров на сумму 508 млн. долларов.

Основными товарами экспорта в этот период были строительные материалы, металлопродукция, сельскохозяйственные продукты, пластмасса, автозапчасти, нефтехимия.

Как данные показывают, в этом году экспорт товаров вырос на 38% по объему и 19% по стоимости.

Пограничный город Мехран в провинции Илам, примерно в 2 километрах от Багдада, является ближайшим пограничным городом к столице Ираку, который стал центром экспортной деятельности и перевозок в соседние страны.

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