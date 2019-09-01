1 сент. 2019 г., 10:21
Journalist ID: 2388
News Code: 83460177
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Армения сделала акцент на важной роли саммита ЕАЭС в будущем отношений Еревана и Тегерана

Армения сделала акцент на важной роли саммита ЕАЭС в будущем отношений Еревана и Тегерана

Ереван, 1 сентября, ИРНА - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выразив надежду на участие президента Ирана Хасана Рухани в предстоящем саммите ЕАЭС в Ереване в начале октября, отметил, что Армения и Исламская Республика Иран смогут договориться в кулуарах саммита о путях развития двусторонних отношений и будущих совместных планах.

На встрече с делегацией иранских СМИ в Ереване Пашинян подчеркнул необходимость дальнейшего расширения двусторонних отношений и указал, что многие проекты на повестке дня двух стран и некоторые из них будут реализованы в будущем.

"Надеюсь, что визит президента Хасана Рухани в Армению состоится во время саммита. Мы можем вести переговоры на полях Евразийского союза по различным вопросам, которые важны для интересов обеих стран", - отметил он.

"Армения является единственным членом Евразийского экономического союза, которая имеет сухопутную границу с Ираном, и это очень важный фактор, которым можно воспользоваться, и маршрут Армения-Иран как транзитный маршрут для транспортировки иранских товаров в Евразийский союз имеет для нас большое значение", - пояснил он.

Заседание ВЕЭС пройдет 1 октября 2019 года в Ереване.

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