Рухани: Иран не пойдет на какое-либо изменение положений СВПД

В ходе переговоров Рухани назвал выполнение всеми участниками ядерной сделки обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в полной мере и обеспечение безопасности морского судоходства, в том числе в Персидском заливе и Ормузском проливе главными целиями текущих переговоров с французской стороной.

Он подчеркнул, что принципиальным подходом Ирана является сохранение СВПД, и что страна предпринимает все усилия для этого.

Иранский президент отметил, что США вышли из СВПД для того, чтобы вызвать проблемы для Ирана на пути взаимодействия с другими странами. "К сожалению, после одностороннего шага США европейские страны не предприняли никаких практических мер в соответствии с их обязательствами по ядерной сделке", указал Рухани.

"Иран предпримет третий шаг по сокращению ядерных обязательств, если европейские страны не смогут выполнять свои обязательства", заявил Рухани, добавив, "что новые меры, как и предыдущие являются обратимыми".

Президент Ирана подчеркнул, что не пойдет на какое-либо изменение положений СВПД, отметив, что остальные участники должны оставаться приверженными соглашению.

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