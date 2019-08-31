31 авг. 2019 г., 17:08
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News Code: 83459609
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Иран победил международный турнир по мотокроссу в Баку

Иран победил международный турнир по мотокроссу в Баку

Тегеран, 31 августа. ИРНА — Сборная Ирана по мотокроссу стала победителем международного турнира по мотокроссу среди юниоров, прошедшего в столице Республики Азербайджан Баку.

В соревнованиях принимали участие гонщики из Ирана, России, Азербайджана и Грузии, выступавшие в мото-классах — открытый, 250 и 450 кубических сантиметров.

По итогам соревнования, иранские гонщики завоевали 7 наград из 9 возможных.

В мото-классе "открытый" первое, второе, третье и четвертое места заняли Джавад Биди, Маджид Насирлу, Хамед Шейх-Ахмади и Али Глич соответственно. Обладателями 1, 2, 3 и 4 места в классе 250 также стали гонщики из Ирана Мохаммад Хоссейн Данешпажух, Пейман Мохаммад Ализаде, Мортеза Тахери и Хамед Рахмани соответственно.

В классе 450 первое место занял российский гонщик, второе место — иранец Расул Наджафи, а третье место — азербайджанский спортсмен.

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