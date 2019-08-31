Иран проведет военные учения на Каспии

"Военные учения "Устойчивая безопасность и авторитет на Каспии" в целях обеспечения и сохранения мировой безопасности на 4 дня пройдут на Каспийском море", отметил он.
Отвергая присутствие иностранных сил на Каспии, контр-адмира Ханзади заявил о военных соглашениях между военными морскими силами прикаспийских стран.
По его словам, четвертая встреча командиров ВМС прикаспийских стран пройдет в следующем месяце в России. Он также выразил надежду на подписание военного соглашения на этой встрече.
Тегеран, 31 августа, ИРНА - Командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади в субботу сообщил о проведении военных учений Ирана на Каспии в ближайшем будущем.
"Военные учения "Устойчивая безопасность и авторитет на Каспии" в целях обеспечения и сохранения мировой безопасности на 4 дня пройдут на Каспийском море", отметил он.
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