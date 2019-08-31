31 авг. 2019 г., 14:54
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News Code: 83459404
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Иранка выиграла золото на чемпионате по бадминтону на Западной Азии

Иранка выиграла золото на чемпионате по бадминтону на Западной Азии

Тегеран, 31 августа, ИРНА – Иранская бадминтонистка Фатеме Бабаи завоевала золотую медаль на чемпионате на Западной Азии.

Она в возрастной категории до 17 лет обыграла всех соперников в индивидуальной и парной игре.
Бабаи во второй раз подряд заняла первое место в этом турнире.
Соревнования по бадминтону среди кадетов на Западной Азии в Иордании в четверг завершились с участием Ирана, Иордании, Ирака, Бахрейна, Ливана, Сирии и Саудовской Аравии.
Сборная Ирана по бадминтону стала победителем турнира, выиграв 8 золотых, 3 серебряных медалей и одну бронзу.

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