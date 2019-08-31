Иранка выиграла золото на чемпионате по бадминтону на Западной Азии

Она в возрастной категории до 17 лет обыграла всех соперников в индивидуальной и парной игре.

Бабаи во второй раз подряд заняла первое место в этом турнире.

Соревнования по бадминтону среди кадетов на Западной Азии в Иордании в четверг завершились с участием Ирана, Иордании, Ирака, Бахрейна, Ливана, Сирии и Саудовской Аравии.

Сборная Ирана по бадминтону стала победителем турнира, выиграв 8 золотых, 3 серебряных медалей и одну бронзу.

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