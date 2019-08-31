Иранский фильм "Маникюр" вышел в американский кинофестиваль Telluride

Кинофестиваль Telluride, который считается важнейшей кинопремией в США после Оскар, в этом году с 30 августа по 2 сентября пройдет в городе Колорадо.

Иранский "Маникюр" ранее участвовал в более 80 престижных кинофестивалей, включая Сандэнс, Рио-де-Жанейро и Palm Springs.

Фильм рассказывает о самоубийстве жены мужчины и реакциях жителей деревни на этот вопрос.

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