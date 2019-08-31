31 авг. 2019 г., 13:17
Journalist ID: 2390
News Code: 83459166
0 Persons

Иранский фильм "Маникюр" вышел в американский кинофестиваль Telluride

Иранский фильм "Маникюр" вышел в американский кинофестиваль Telluride

Решт, 31 августа, ИРНА – Короткометражный фильм "Маникюр" режиссера Армана Файаза представит Иран на 46-м американском кинофестивале Telluride.

Кинофестиваль Telluride, который считается важнейшей кинопремией в США после Оскар, в этом году с 30 августа по 2 сентября пройдет в городе Колорадо.
Иранский "Маникюр" ранее участвовал в более 80 престижных кинофестивалей, включая Сандэнс, Рио-де-Жанейро и Palm Springs.
Фильм рассказывает о самоубийстве жены мужчины и реакциях жителей деревни на этот вопрос.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
4 + 10 =