В иранском Семнане перехватили более 1.4 тонн наркотиков

По словам командира, проводя разведывательной операции между полициями провинций Семнан, Тегеран и Альборз, силы службы по борьбе с наркотиками смогли ликвидировать контрабанду и перехватить их партию.

Контрабандисты перевозили партию на машинах в Семнан из восточных провинций стран.

Все члены этой контрабанды были арестованы.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80% мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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