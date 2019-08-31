Иранские студенты заняли первое место на соревнованиях AIAA в США

Команда Shadx из иранского технологического университета имени Шарифа заняла первое место на Международном конкурсе Американского института аэронавтики и космонавтики (AIAA) после шести месяцев попыток.

Темой AIAA 2019 стала разработка четырехместного самолета (без пилота) и полностью электрического вертикального взлета и посадки (E-VTOL), который является одним из ведущих мировых проектов, и ограничительные крупные компании в мире, включая Boeing А Airbus уже преуспел в создании прототип самолета.

Ранее команда FARAS также из технологического университета имени Шарифа после успешного участия в первом этапе Международного международных авиационного конкурса США по аэронавтике AIAA 2019 года (проектирование авиационных газотурбинных двигателей) и попадания в тройку лучших среди 15 команд на втором этапе конкурса в августе текущего года представил свое предложение на Американской конференции по энергетике движителю заняли первое место.

Из-за невозможности поседения Соединенные Штаты в связи с санкциями команда FARAS представила свою видеоконференцию и признана лучшей жюри на Американской международной конференции.

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