Российские и китайские инвесторы создадут туристическую зону в Шахрияре

Назвав объем инвестиций проекта 1 млрд. долларов, он заявил о появлении 3000 прямых и более 10 тыс. непрямых рабочих мест в случае эксплуатации проекта.
Иранский чиновник сообщил о начале проекта в ближайшем будущем, добавив, что туристическая зона площадью 350 гектаров будет завершен за 10 лет.
Отель, традиционные гостиницы, гондольный подъёмник, горнолыжный курорт по горным лыжам на траве, спортивные комплексы, залы для конференции, рынки и леса будут созданы в рамках проекта.
Город Шахрияр расположен на западе провинции Тегеран.
Тегеран, 31 августа, ИРНА – Глава департамента по народному наследию, ремеслам и туризму города Шахрияр Фаршид Сетайеширад выразил готовность российских и китайских инвесторов для создания туристической зоны Накше Рустам в этом районе.
Назвав объем инвестиций проекта 1 млрд. долларов, он заявил о появлении 3000 прямых и более 10 тыс. непрямых рабочих мест в случае эксплуатации проекта.
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