США стремятся нарушить мировой порядок, заявил Зариф

Говоря об угрозе односторонности США в отношении ядерной сделки, Ирана и Китая, иранский министр иностранных дел заявил, что односторонний подход США превратился в серьезную угрозу против международного сообщества.

Зариф заявил о поддержке Ираном проекта "Один пояс, один путь", назвав этот план важным для общественного и экономического развития стран на маршруте Шелкового пути.

Глава иранского внешнеполитического ведомства заявил, что Иран является частью Шелкового пути. Он также выразил готовность страны предоставить свои северные и южные, а также восточные и западные коридоры для продвижения программы Шелкового пути.

По его словам, Иран может сыграть важную роль на морском и сухопутном маршруте Шелкового пути.

Зариф также выступил против вмешательства США в беспорядки в Гонконге, добавив, что Тегеран всегда призывает к диалогу для разрешения проблем.

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