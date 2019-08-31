31 авг. 2019 г., 11:04
Journalist ID: 2390
News Code: 83458834
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США стремятся нарушить мировой порядок, заявил Зариф

США стремятся нарушить мировой порядок, заявил Зариф

Пекин, 31 августа, ИРНА – Насильственные односторонние подходы США могут привести к нарушению мирового порядка. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью Синьхуа.

Говоря об угрозе односторонности США в отношении ядерной сделки, Ирана и Китая, иранский министр иностранных дел заявил, что односторонний подход США превратился в серьезную угрозу против международного сообщества.
Зариф заявил о поддержке Ираном проекта "Один пояс, один путь", назвав этот план важным для общественного и экономического развития стран на маршруте Шелкового пути.
Глава иранского внешнеполитического ведомства заявил, что Иран является частью Шелкового пути. Он также выразил готовность страны предоставить свои северные и южные, а также восточные и западные коридоры для продвижения программы Шелкового пути.
По его словам, Иран может сыграть важную роль на морском и сухопутном маршруте Шелкового пути.
Зариф также выступил против вмешательства США в беспорядки в Гонконге, добавив, что Тегеран всегда призывает к диалогу для разрешения проблем.

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