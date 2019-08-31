31 авг. 2019 г., 09:44
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Посол Ирана встретился со спикером таджикского парламента

Посол Ирана встретился со спикером таджикского парламента

Тегеран, 31 августа, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Таджикистане Мохаммад Таги Сабери встретился со спикером нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджоном Зухуровым и обсудил пути расширения парламентского, регионального и международного сотрудничества.

Полномочный посол Ирана в Таджикистане Мохаммад Таги Сабери на встрече со спикером нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджоном Зухуровым обменялся мнениями об отношениях между двумя странами и путях расширения сотрудничества в парламентской, региональной и международной сферах.

Шукурджоном Зухуровым рассказал о религиозных, культурных, языковых и цивилизационных отношениях иранского и таджикского народов, подчеркнув необходимость углубления дружбы и укрепления отношений между двумя народами.

Он также заявил о готовности Таджикистана укреплять сотрудничество, особенно в части использования потенциала Совместной комиссии по экономическому, торговому, научному, культурному и техническому сотрудничеству и сотрудничеству парламентов двух стран.

Посол Ирана также в свою очередь отметил, что воля высших должностных лиц двух стран состоит в том, чтобы расширить отношения между двумя странами.

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