Иран заявил, что полон решимости предпринять следующие шаги по сокращению ядерных обязательств

"В новом докладе временного генерального секретаря МАГАТЭ подтверждается приверженность Ирана ядерной сделке, в то время как отмечаются новые решения Исламской Республики Иран по этому вопросу", - отметил дипломат.

"Доклад Международного агентства по атомной энергии о проверке осуществления ядерной деятельности назвал это признаком доброй воли Исламской Республики Иран в поддержании многосторонности в международных отношениях и в соответствии с ее международными обязательствами", - указал он.

По его словам, как и в пятнадцати предыдущих докладах генерального секретаря, в нем указывалось, что со дня заключения ядерного соглашения 2015 года МАГАТЭ продолжало контролировать и проверять соблюдение Ираном своих ядерных обязательств.

Он также заявил, что в новом докладе, выпущенном временным генеральным секретарем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), была четкая ссылка на приказ Совета национальной безопасности Ирана приостановить некоторые обязательства страны в соответствии с пунктами 26 и 36.

"Исламская Республика Иран полна решимости предпринять шаги по сокращению ядерных обязательств, и, как уже неоднократно указывалось, полное и честное выполнение обязательств всех сторон является фундаментальной основой для продолжения соглашения", - заключил он.

Ранее международное агентство по атомной энергии заявило в пятницу, что запасы обогащенного урана Ирана превысили объема, указанного в ядерной сделке.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472