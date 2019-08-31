Иран заявил о своих требованиях для полной приверженности СВПД

"В прошлом году мы столкнулись с максимальной политикой США, которая получила новый аспект еще несколько месяцев назад. Это была политика препятствия продажи нефти Ирана. Они были полны решимости обнулить продажу иранской нефти", - отметил он.

"Поскольку у европейцев и остальных членов ядерной сделки нет другого выхода, и Исламская Республика Иран твердо продемонстрировала, что она будет продолжать сокращать свои ядерные обязательства, пока не будут выполнены ее требования", - добавил он.

В годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

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