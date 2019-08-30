МАГАТЭ подтвердило соблюдение Ираном положений ядерной сделки

"16-й доклад специалистов МАГАТЭ, свидетельствующий о выполнении Ираном условий СВПД говорит о доброй воле Тегерана сохранить многосторонность в международных отношениях и приверженности страны международным договорам", сказал Гарибабади.

"Как и в пятнадцати предыдущих докладах Генерального директора, в нем указывается, что со дня вступления в силу СВПД МАГАТЭ продолжает процесс верификации и мониторинга реализации Ираном, взятых на себя обязательств в рамках ядерной сделки", добавил он.

Согласно докладу, продолжал дипломат, с июля Иран увеличил запасы низкообогащенного урана на 241,6 кг, в том числе 25 кг урана до 4.5% по состоянию на 19 августа. "Согласно СВПД, Иран может иметь не более 300 кг фторида урана (UF6)", указал иранский постпред. Запасы тяжелой воды составляют 125,5 тонны, что не превышает допустимые нормы.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67% в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

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