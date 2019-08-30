Иранская бадминтонистка завоевала 2 золота на чемпионате Западной Азии

Она, которая участвовала в турнире в возрастной категории до 15 лет, обыграла всех соперников в индивидуальной и парной игре.

Иранка в первой встрече одержала победу над соперником из Сирии со счетом 21:5 и 21:11. Потом она нанесла поражение спортсменке из Иордании со счетом 21:8 и 21:5.

В полуфинале она обыграла ливанскую соперницу со счетом 21:3 и 21:8. В финале ей удалось завоевать золото, одержав победу над иранкой Мобиной Недаи.

В парной встрече Марьям Сольтани и Мобина Недаи также обыграли ливанцев со счетом 21:10 и 21:6.

Соревнования по бадминтону среди кадетов на Западной Азии в Иордании в четверг завершились с участием Ирана, Иордании, Ирака, Бахрейна, Ливана, Сирии и Саудовской Аравии.

Сборная Ирана по бадминтону стала победителем турнира, выиграв 8 золотых, 3 серебряных медалей и одну бронзу.

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