Иран и Россия обсудили пути расширения экономического сотрудничества

Министр экономики и внешней торговли САР Мухаммад Самер Аль-Халиль обсудил с иранским министром и сопровождающей его делегацией механизм расширения торгово-экономического обмена и инвестиций между двумя странами.

Участники встречи указали на важность контактов между компаниями для увеличения торгового обмена, а также создания железнодорожного сообщения между двумя странами и открытие КПП между Сирией и Ираком. Кроме того, было предложено создать совместный Сирийско-ирано-иракский комитет для контроля и защиты перевозок между этими странами.

Аль-Халиль заявил корреспонденту САНА, что за последние месяцы экономические контакты с иранской стороной активизировались, в результате чего был заключен ряд соглашений, важнейшим из которых является долгосрочное стратегическое и экономическое сотрудничество.

Со своей стороны иранский министр выразил желание увеличить объем торгового обмена, указав, что Дамасская международная выставка является замечательной возможностью для бизнесменов определить спрос сирийского рынка.

Министр общественных работ и жилищного строительства САР Сухейль Мухаммад Абдель-Латиф обсудил с министром дорог и городского строительства Ирана и сопровождающей его делегацией возможные механизмы сотрудничества в области реконструкции, жилья и инфраструктуры между двумя странами.

Абдель-Латиф указал на необходимость создания комитета для активизации меморандума о взаимопонимании, подписанный с иранской стороной, в области общественных работ и городского строительства.

Министр транспорта САР Али Хаммуд также обсудил с иранским министром и сопровождающей делегацией пути развития сотрудничества в области наземного, морского и воздушного транспорта между Сирией и Ираном.

Со своей стороны, Мохаммад Ислами выразил желание своей страны реализовать согласованные обеими сторонами проекты по быстрому развитию и расширению торгового сотрудничества между ними, подчеркнув важность укрепления экономических отношений между двумя странами.

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