Спецпосланник генсека ООН по Сирии посетит Иран

"Я в ближайшее время буду с визитом в Иране, и я ожидаю поддержи этого процесса [по созданию конституционного комитета Сирии]", сказал он.

Он приветствовал предстоящий саммит глав Ирана, России и Турции Хасана Рухани, Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по Сирии. "Уверен, что саммит России, Турции и Ирана, запланированный на середину сентября, будет способствовать моим усилиям", указал Педерсен.

"Президенты России и Турции во вторник (27 августа) провели переговоры и выработали общее понимание того, как добиться стабилизации ситуации на основании выработанного в сентябре 2018 года меморандума", сказал он, добавив, что можем только приветствовать заявление, которое способно принести спокойствие в Идлибе".

Он также отметил, что власти израиля подтвердили, что 24 августа нанесли авиаудары по пригороду Дамаска, призвав все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации вокруг Сирии, и уважать суверенитет и территориальную целостность этой страны.

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