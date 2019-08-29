29 авг. 2019 г., 20:34
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News Code 83457553
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Спецпосланник генсека ООН по Сирии посетит Иран

Спецпосланник генсека ООН по Сирии посетит Иран

Тегеран, 29 августа. ИРНА — Я в ближайшее время буду с визитом в Тегеран, сообщил в четверг спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая на заседании Совета Безопасности по сирийскому урегулированию.

"Я в ближайшее время буду с визитом в Иране, и я ожидаю поддержи этого процесса [по созданию конституционного комитета Сирии]", сказал он.

Он приветствовал предстоящий саммит глав Ирана, России и Турции Хасана Рухани, Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по Сирии. "Уверен, что саммит России, Турции и Ирана, запланированный на середину сентября, будет способствовать моим усилиям", указал Педерсен.

"Президенты России и Турции во вторник (27 августа) провели переговоры и выработали общее понимание того, как добиться стабилизации ситуации на основании выработанного в сентябре 2018 года меморандума", сказал он, добавив, что можем только приветствовать заявление, которое способно принести спокойствие в Идлибе".

Он также отметил, что власти израиля подтвердили, что 24 августа нанесли авиаудары по пригороду Дамаска, призвав все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации вокруг Сирии, и уважать суверенитет и территориальную целостность этой страны.

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