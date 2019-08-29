Иранский посол: Иран — самая безопасная страна мира для туристов

"Недавно иранские власти отменили визовый режим для китайских туристов. Они могут посетить Иран без всяких проблем. И посольство Ирана и сам посол в Китае готовы сотрудничать со всеми туристами, желающими посетить Иран", сказал иранский посол в интервью китайской газете "Народ".

"Запад, санкциями против Ирана с одной стороны, а антииранской пропагандой — с другой пытается представить Иран опасной страной, которая намерена создавать ядерное оружие", сказал он, добавив, что Иран является очень безопасной страной для туристов по сравнению со многими европейскими и американскими странами.

Он отметил, что Иран — богатая традициями страна, которая привлекает тысячи туристов. "В списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Иране, в том числе один объект по природным критериям, который и признан природным феноменом или пространством исключительной природной красоты и эстетической важности", указал дипломат.

Посол добавил, что количество иностранных туристов в Иране в прошлом (1397) году по иранскому календарю выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув показателя 7 миллионов 800 тысяч человек.

Напомним, что в конце июля Иран ввел безвизовый режим для граждан Китая. Таки образом китайские туристы и те, кто приехал в Иран по делам, могут проживать на иранской территории 21 сутки без виз.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409