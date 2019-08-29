Зариф провел встречу с малазайским премьер-министром

"На состоявшейся дружеской встрече с господином Махатхиром были обсуждены вопросы, касающиеся проблемы исламского мира, санкции и односторонние действия США, противоречащие нормам международного права", сказал Зариф, комментируя переговоры с малайзийским премьер-министром.

"Кроме того, обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе создание высшего комитета по двустороннему сотрудничеству перед визитом Махатхира Мохамада в Тегеран. В рамках комитета будут обсуждены перспективы сотрудничества в области экономики, политики и безопасности", добавил Зариф.

Куала-Лумпур стал завершающим этапом азиатского турне главы внешнеполитического ведомства Ирана. Зариф ранее провел встречу с главой МИД страны Сайфуддином Абдуллой.

Зариф начал в воскресенье азиатское турне, в рамках которого уже посетил Китай и Японию. В ходе встреч с китайскими и японскими властями он обсудил различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

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