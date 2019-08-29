Иран: американский Фонд защиты демократии поощряет экономический терроризм

«Вскоре в рамках закона будет представлен список первой группы лиц, работающих с так называемым Фондом защиты демократии, которые будет внесены в санкционный список», - отметил он.

«Для Ирана этот фонд вовсе не считается аналитическим центром, а скорее организацией, которая ежедневно разрабатывает и поощряет экономический терроризм и враждебные действия правительства США против иранского народа. Этот центр является конструктивным и оперативным подразделением правительства США, и Соединенные Штаты проводят большинство своих враждебных действий против иранского народа на основе своих замыслов.

Ранее 24 августа Тегеран внес в санкционный список американский "Фонд защиты демократии" и его руководителя Марка Дубовица за деятельность, направленную на усиление экономического давления США на Иран.

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