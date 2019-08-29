29 авг. 2019 г., 11:51
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Иран и Малайзия обязались работать по СВПД в целях поддержания общих интересов

Иран и Малайзия обязались работать по СВПД в целях поддержания общих интересов

Тегеран, 29 августа, ИРНА - На встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил в четверг, что власти двух стран обязались работать по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана для поддержания общих интересов.

«Обе страны обязались продолжать укреплять сотрудничество во всех областях на взаимовыгодной основе», написал он в Twitter после встречи с Зарифом.

Зариф находится в Куала-Лумпуре на завершающем своего этапе азиатского турне.

Зариф начал в воскресенье азиатское турне, в рамках которого уже посетил Китай и Японию. В ходе встреч с китайскими и японскими властями он обсудил различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

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