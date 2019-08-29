Иран и Малайзия обязались работать по СВПД в целях поддержания общих интересов

«Обе страны обязались продолжать укреплять сотрудничество во всех областях на взаимовыгодной основе», написал он в Twitter после встречи с Зарифом.

Зариф находится в Куала-Лумпуре на завершающем своего этапе азиатского турне.

Зариф начал в воскресенье азиатское турне, в рамках которого уже посетил Китай и Японию. В ходе встреч с китайскими и японскими властями он обсудил различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472