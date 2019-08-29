Зариф: США нужен "обратный билет" в СВПД, чтобы продолжать переговоры

«Если Соединённые Штаты хотят вести переговоры, они должны прежде всего уважать приверженность ядерному соглашению 2015 года и выполнить его», отметил он.

«Соединённые Штаты ведут экономическую войну против иранского народа, мы не можем вести переговоры с ними, если они не прекратят навязывать нам войну и экономический терроризм против иранского народа», добавил он.

«Мы не хотим просто встретиться и поговорить с руководством США, мы хотим добиться эффективного результата», сказал министр иностранных дел Ирана, указав, что президент США Дональд Трамп предложил встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Зариф находится в Куала-Лумпуре на завершающем своего этапе азиатского турне.

Зариф начал в воскресенье азиатское турне, в рамках которого уже посетил Китай и Японию. В ходе встреч с китайскими и японскими властями он обсудил различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

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