29 авг. 2019 г., 11:38
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Зариф: США нужен "обратный билет" в СВПД, чтобы продолжать переговоры

Зариф: США нужен "обратный билет" в СВПД, чтобы продолжать переговоры

Тегеран, 29 августа, ИРНА – Если они хотят договориться, Соединённым Штатам следует уважать ядерное соглашение и приобрести "билет" обратно в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавд Джариф.

«Если Соединённые Штаты хотят вести переговоры, они должны прежде всего уважать приверженность ядерному соглашению 2015 года и  выполнить его», отметил он.

«Соединённые Штаты ведут экономическую войну против иранского народа, мы не можем вести переговоры с ними, если они не прекратят навязывать нам войну и экономический терроризм против иранского народа», добавил он.

«Мы не хотим просто встретиться и поговорить с руководством США, мы хотим добиться эффективного результата», сказал министр иностранных дел Ирана, указав, что президент США Дональд Трамп предложил встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Зариф находится в Куала-Лумпуре на завершающем своего этапе азиатского турне.

Зариф начал в воскресенье азиатское турне, в рамках которого уже посетил Китай и Японию. В ходе встреч с китайскими и японскими властями он обсудил различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

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