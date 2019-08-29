29 авг. 2019 г., 11:19
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News Code 83456815
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Россия стремится воспользоваться транзитными возможностями в свободной зоне Энзели

Россия стремится воспользоваться транзитными возможностями в свободной зоне Энзели

Решт, 29 августа, ИРНА - Надлежащая инфраструктура и правоспособность свободной зоны Энзели на севере Ирана привели Саратовскую область к выводу об использовании транзитных возможностей в этом районе, заявил заместитель председателя правительства Саратовской области Алексей Стрельников.

«Учитывая инфраструктуру и правоспособность свободной зоны в Энзели, Саратовский подход заключается в том, чтобы воспользоваться транзитными возможностями, доступными в этом районе для экспорта готовой продукции на потребительские рынки, поскольку тем самым стоимость транзита товаров дешевле других доступных маршрутов», - сказал он.

Свободная зона Энзели является единственной свободной зоной Ирана на Каспии. Турция, прикаспийские страны и страны Персидского залив и Юго-Восточной Азии являются основными экспортными и импортными рынками для продукции через Свободную зону Энзели.

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