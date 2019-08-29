Россия стремится воспользоваться транзитными возможностями в свободной зоне Энзели

«Учитывая инфраструктуру и правоспособность свободной зоны в Энзели, Саратовский подход заключается в том, чтобы воспользоваться транзитными возможностями, доступными в этом районе для экспорта готовой продукции на потребительские рынки, поскольку тем самым стоимость транзита товаров дешевле других доступных маршрутов», - сказал он.

Свободная зона Энзели является единственной свободной зоной Ирана на Каспии. Турция, прикаспийские страны и страны Персидского залив и Юго-Восточной Азии являются основными экспортными и импортными рынками для продукции через Свободную зону Энзели.

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