Заместитель министра обороны ИРИ: Иран не напугаешь складами оружия в соседних странах

Банитараф находится в Москве на выставке МАКС-2019 и в интервью телеканалу Россия 24 заявил об этом.

«Мы производим основную часть оружия, которое нам нужно, в своей стране, но наша сила не в оружии, а в воле иранского народа», отметил он.

«Мы не дадим агрессору ни единого шанса, это мы показали в течение 8-летней ирано-иракской войны, поэтому сегодня нас не беспокоит то, сколько наши соседи тратят из своего бюджета, чтобы покупать и запасаться оружием. Мы не боимся этого», добавил он.

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