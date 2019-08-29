29 авг. 2019 г., 10:09
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Заместитель министра обороны ИРИ: Иран не напугаешь складами оружия в соседних странах

Заместитель министра обороны ИРИ: Иран не напугаешь складами оружия в соседних странах

Москва, 29 августа, ИРНА – «Сегодня мы не беспокоимся о том, сколько наши соседи тратят на закупку оружия, нас не запугать складами, полными оружия», заявил заместитель министра обороны Ирана Абдолкарим Банитараф.

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Банитараф находится в Москве на выставке МАКС-2019 и в интервью телеканалу Россия 24 заявил об этом.

«Мы производим основную часть оружия, которое нам нужно, в своей стране, но наша сила не в оружии, а в воле иранского народа», отметил он.

«Мы не дадим агрессору ни единого шанса, это  мы показали в течение 8-летней ирано-иракской войны, поэтому сегодня нас не беспокоит то, сколько наши соседи тратят из своего бюджета, чтобы покупать  и  запасаться оружием. Мы не боимся этого»,  добавил он.

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