Иран заявил о разработке исследовательских спутников

«Министерство обороны осуществляет свою исследовательскую деятельность по запуску спутников и ракет в соответствии с хорошо спланированной программой», - отметил Хатами.

«В этом году у нас разрабатывается четыре или пять исследовательских спутников, разработка которой, мы надеемся, будет завершена успешной», - добавил он.

Ранее министр связи и информационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми объявил, что спутник Нахид 1 готов к доставке в министерство обороны и вскоре планируется его запуск.

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