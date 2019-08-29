Иран заявил о разработке исследовательских спутников

«Министерство обороны осуществляет свою исследовательскую деятельность по запуску спутников и ракет в соответствии с хорошо спланированной программой», - отметил Хатами.
«В этом году у нас разрабатывается четыре или пять исследовательских спутников, разработка которой, мы надеемся, будет завершена успешной», - добавил он.
Ранее министр связи и информационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми объявил, что спутник Нахид 1 готов к доставке в министерство обороны и вскоре планируется его запуск.
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