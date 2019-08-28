Иран и Малайзия могут сотрудничать по многим направлениям, заявил Зариф

"У нас очень хорошие отношения с Малайзией, и необходимо было проконсультироваться по ряду актуальных вопросов двустороннего, также обмен мнениями по региональной международной повестке дня", сказал Зариф журналистам.

Он также добавил, что "в ближайшее время мы ждем премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада в Тегеране". "Мы планируем провести обсуждение по многим вопросам, в том числе повестки дня исламского мира с малайзийскими властями", добавил глава МИД Ирана.

Куала-Лумпур стал завершающим этапом азиатского турне главы внешнеполитического ведомства Ирана. Зариф планирует встречи с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом и главой МИД страны Сайфуддином Абдуллой.

Зариф начал в воскресенье азиатское турне, в рамках которого уже посетил Китай и Японию. В ходе встреч с китайскими и японскими властями он обсудил различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

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