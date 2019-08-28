Лавров и Зариф встретятся в Москве и обсудят ситуацию в Персидском заливе

По ее словам, в ходе переговоров стороны обсудят ситуацию в Персидском заливе и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Второго сентября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана. Планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, также обмен мнениями по региональной международной повестке дня, включая СВПД, ситуацию в зоне Персидского залива, а также другие актуальные темы", заявила Захарова на брифинге.

Она отметила, что многоплановые российско-иранские отношения интенсивно развиваются на принципах добрососедства, взаимоуважения, обоюдном настрое на дальнейшее расширение взаимовыгодной кооперации в самых разных областях, в частности в торгово-экономической. "Заинтересованы в продолжении доверительного диалога с иранскими партнерами в русле договоренностей президентов России и Ирана, которые регулярно встречаются и обмениваются мнениями", - заключала дипломат.

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