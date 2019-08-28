Лавров оценил идею Франции о смягчении санкций против Ирана

Как ранее сообщало агентство Рейтер, французский президент Эммануэль Макрон предложил либо смягчить иранские санкции, либо обеспечить "механизм компенсации, чтобы позволить народу Ирана жить лучше", в обмен на полное соблюдение ядерной сделки.

Лавров отметил, что ранее лидеры России и Франции подробно обсудили вопрос сохранения СВПД, и президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Эммануля Макрона о том, что надо восстановить жизнеспособность СВПД и всех договоренностей, которые в нем закреплены.

"Что касается конкретных шагов на этом направлении, я не буду на них подробно останавливаться, это все-таки еще процесс переговоров, процесс доверительных консультаций, то такие шаги, конечно же, будут успешными, если будут приемлемы для всех участников Совместного всеобъемлющего плана действий, включая Исламскую Республику Иран. Мы будем готовы содействовать достижения такого результата", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

В годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

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