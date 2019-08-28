Иран и Армения договорились оказывать помощь друг другу при ЧС

В ходе встречи, стороны обсудили перспективы сотрудничества между министерством по чрезвычайным ситуациям Армении и службой управления кризисных ситуаций и обществом Красного Полумесяца Исламской Республики Иран.

Были обсуждены возможность проведения совместных учений в области чрезвычайных ситуаций между МЧС Армении и обществом Красного Полумесяца Исламской Республики Иран на границах двух стран.

Кроме того, армянский министр отметил, что в настоящее время почти по всей стране вспыхивают пожары различной силы и степени опасности, которым противостоит МЧС. Министр добавил, что в случае необходимости Армения обратится к Ирану за помощью.

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