28 авг. 2019 г., 17:42
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News Code 83456075
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Иран и Армения договорились оказывать помощь друг другу при ЧС

Иран и Армения договорились оказывать помощь друг другу при ЧС

Москва, 28 августа. ИРНА — На встрече в Ереване иранского посла Казема Саджанди и министра по чрезвычайным ситуациям Республики Феликса Цолакяна договорились об оказании помощи друг другу при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, сообщили в пресс-службе дипведомства Ирана в Республике.

В ходе встречи, стороны обсудили перспективы сотрудничества между министерством по чрезвычайным ситуациям Армении и службой управления кризисных ситуаций и обществом Красного Полумесяца Исламской Республики Иран.

Были обсуждены возможность проведения  совместных учений в области чрезвычайных ситуаций между МЧС Армении и обществом Красного Полумесяца Исламской Республики Иран на границах двух стран.

Кроме того, армянский министр отметил, что в настоящее время почти по всей стране вспыхивают пожары различной силы и степени опасности,  которым противостоит МЧС. Министр добавил, что в случае необходимости Армения обратится к Ирану за помощью.

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