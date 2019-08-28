28 авг. 2019 г., 15:24
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Иранский фильм стал лучшим на международном кинофестивале Евразия

Иранский фильм стал лучшим на международном кинофестивале Евразия

Тегеран, 28 августа, ИРНА – Короткометражный фильм "Медленная смерть" режиссера Амина Сахраи стал лучшим на международном кинофестивале Евразия.

"Медленная смерть" также получил приз в категории "Лучший фильм месяца".
Ежемесячный международный кинофестиваль Евразия – фестиваль независимых режиссеров, победители которого участвуют в ежегодном кинофестивале.
Короткометражный фильм "Медленная смерть" ранее также вышел в 42-й кинофестиваль California Mill Valley.


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