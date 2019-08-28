28 авг. 2019 г., 15:09
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Международная федерация баскетбола оценила выступление иранского спортсмена

Международная федерация баскетбола оценила выступление иранского спортсмена

Тегеран, 28 августа, ИРНА – Указав на азиатских звезд на Чемпионате мира, международная федерация баскетбола оценила иранского игрока Хамеда Хаддади.

С 31 августа по 15 сентября в Китае пройдет 18-й чемпионат мира-2019 по баскетболу среди мужских национальных сборных с участием 32 стран.
Как говорится в репортаже международной федерация баскетбола, мужская сборная Ирана по баскетболу в третий раз подряд участвует в Чемпионате мира.
"Хамед Хаддади – одна из причин присутствия Ирана на этом турнире. Иранская команда ранее стал победителем чемпионата Азии, и теперь смогла получить путевку к Чемпионату мира", подчеркивается в тексте.
В 2007 году сборной Ирана впервые удалось выиграть чемпионат Азии благодаря очкам Хаддади, он стал звездой иранской команды.
Хамед Хаддади - иранский профессиональный баскетболист, выступающий за команду иранский клуб «Петрохими Бандар Имам». Играет на позиции центрового. Выступает за национальную сборную Ирана, в её составе чемпион Азии 2007, 2009 и 2013 годов и участник Олимпийских игр 2008 года. Хаддади был первым иранским баскетболистом в НБА, где он выступал за «Мемфис Гриззлис» и «Финикс Санз».
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