28 авг. 2019 г., 14:46
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News Code 83455759
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Саратов выразил интерес к проведению туристических походов в Иране

Саратов выразил интерес к проведению туристических походов в Иране

Решт, 28 августа, ИРНА – Председатель совместной палаты Ирана и России Хади Тизхуш выразил неудовлетворение объемом торговли двух стран, выразив надежду на развитие торговых обменов двух сторон.

Торгово-экономическая делегация из Саратовской области во главе с Алексеем Стрельниковым, которая прибыла в провинцию Гилян в целях укрепления экономической дипломатии, встретилась с председателем совместной палаты Ирана и России и главой ТПП Гиляна.
Указав на присоединение Ирана к Договору о Евразийском экономическом союзе усилиями России, иранский чиновник отметил, что Иран таким образом сможет увеличить торговли со странами-участниками Евразии.
Глава ТПП Гиляна также сказал, что у иранской провинции потенциалы в областях сельского хозяйства и промышленности.
Тизхуш назвал позитивным импорт зерновых, кукурузы и масла и экспорт сельскохозяйственной продукции между Гиланом и Сартовым.
"Обмен торговыми делегациями между двумя странами приведет к расширению торговых отношений двух стран", добавил он.
Заместитель председателя Правительства Саратовской области Алексей Стрельников на этой встрече также выразил интерес ТПП Саратова к проведению туристических походов в Иране.
"У Гиляна и Саратова много туристические достопримечательности, и обе провинции могут проводить туристические походы", заключил он.

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