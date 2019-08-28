Саратов выразил интерес к проведению туристических походов в Иране

Торгово-экономическая делегация из Саратовской области во главе с Алексеем Стрельниковым, которая прибыла в провинцию Гилян в целях укрепления экономической дипломатии, встретилась с председателем совместной палаты Ирана и России и главой ТПП Гиляна.

Указав на присоединение Ирана к Договору о Евразийском экономическом союзе усилиями России, иранский чиновник отметил, что Иран таким образом сможет увеличить торговли со странами-участниками Евразии.

Глава ТПП Гиляна также сказал, что у иранской провинции потенциалы в областях сельского хозяйства и промышленности.

Тизхуш назвал позитивным импорт зерновых, кукурузы и масла и экспорт сельскохозяйственной продукции между Гиланом и Сартовым.

"Обмен торговыми делегациями между двумя странами приведет к расширению торговых отношений двух стран", добавил он.

Заместитель председателя Правительства Саратовской области Алексей Стрельников на этой встрече также выразил интерес ТПП Саратова к проведению туристических походов в Иране.

"У Гиляна и Саратова много туристические достопримечательности, и обе провинции могут проводить туристические походы", заключил он.