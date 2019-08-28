Иран призвал к созданию совместного университетского центра деятельности с Узбекистаном

Группа узбекских преподавателей и студентов встретилась с ректором иранского университета Алламе Табатабаи Хосейном Салими в рамках Летней школы в центре изучения персидского языка.

"Исторические связи Ирана с Узбекистаном и Турцией настолько близки, что политические границы не могут их разделить. Наши политические границы могут быть разными, но наша культура, мышление и эстетика взаимосвязаны", - отметил он.", - отметил он.

"По этой причине Университет Алламе Табатабаи, крупнейший и единственный государственный университет в области гуманитарных и социальных наук в Иране, пытается внести свой вклад в развитие персидского языка", - добавил он.

По его словам, "мы стремимся работать с университетами Узбекистана."

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