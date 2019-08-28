Иран занимает седьмое место в мире по фармацевтике

"Мы стали первым в регионе в области цитирования по фармацевтике и здравоохранению, с научной точки зрения мы находимся в максимально приемлемом положении", - отметил он.

"Мы стали первым в регионе в области цитирования по фармацевтике и здравоохранению, с научной точки зрения мы находимся в максимально приемлемом положении", - отметил он.

По его словам, "в области медицины и технологий в мире произошли огромные успехи, на которые мы должны обращать внимание, а не упускать из виду."

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