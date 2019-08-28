28 авг. 2019 г., 14:05
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Иран занимает седьмое место в мире по фармацевтике

Иран занимает седьмое место в мире по фармацевтике

Керманшах, 28 августа, ИРНА – Иран занял 16-е место в мире по научному производству в 2018 году, а на Ближнем Востоке и в Северной Африке - первое место. Страна также занимает 7-е место в мире по фармацевтике. Об этом сообщил заместитель по научным и технологичным вопросам министра здравоохранения и медицинского образования Ирана др. Реза Малекзаде.

"Мы стали первым в регионе в области цитирования по фармацевтике и здравоохранению, с научной точки зрения мы находимся в максимально приемлемом положении", - отметил он.

"Мы стали первым в регионе в области цитирования по фармацевтике и здравоохранению, с научной точки зрения мы находимся в максимально приемлемом положении", - отметил он.

По его словам, "в области медицины и технологий в мире произошли огромные успехи, на которые мы должны обращать внимание, а не упускать из виду."

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