Иран занимает седьмое место в мире по фармацевтике

"Мы стали первым в регионе в области цитирования по фармацевтике и здравоохранению, с научной точки зрения мы находимся в максимально приемлемом положении", - отметил он.
"Мы стали первым в регионе в области цитирования по фармацевтике и здравоохранению, с научной точки зрения мы находимся в максимально приемлемом положении", - отметил он.
По его словам, "в области медицины и технологий в мире произошли огромные успехи, на которые мы должны обращать внимание, а не упускать из виду."
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