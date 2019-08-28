28 авг. 2019 г., 13:17
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News Code 83455492
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Иран занимает лидирующую позицию в лечении бесплодия и в сфере стволовых клеток: эксперт

Иран занимает лидирующую позицию в лечении бесплодия и в сфере стволовых клеток: эксперт

Тегеран, 28 августа, ИРНА - Президент 20-го Международного Роянского конгресса др. Абдолхосейн Шахверди сказал, что Иран занимает лидирующую позицию в производстве и применении репродуктивной медицинской науки, лечения бесплодия, стволовых клеток и знаний в области биотехнологий.

Сегодня в Тегеране стартовал 20-й Международный Роянский конгресс и продлится до 30 августа.

"Результатом этих усилий стало получение знаний и доступ к терапевтическим протоколам и неизлечимым заболеваниям", отметил он.

"Ученые в этих областях по всему миру работают в коллективе, чтобы снизить заболеваемость пациентов, и иранские исследователи также приняли участие в этих усилиях", - добавил он.

По его словам, одним из результатов этого сотрудничества является связь между отечественными исследователями с международным сообществом.

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