Иран занимает лидирующую позицию в лечении бесплодия и в сфере стволовых клеток: эксперт

Сегодня в Тегеране стартовал 20-й Международный Роянский конгресс и продлится до 30 августа.

"Результатом этих усилий стало получение знаний и доступ к терапевтическим протоколам и неизлечимым заболеваниям", отметил он.

"Ученые в этих областях по всему миру работают в коллективе, чтобы снизить заболеваемость пациентов, и иранские исследователи также приняли участие в этих усилиях", - добавил он.

По его словам, одним из результатов этого сотрудничества является связь между отечественными исследователями с международным сообществом.

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